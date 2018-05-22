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Третьяк подвёл итоги сезона
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Третьяк: прошедший сезон нельзя назвать неудачным для сборной России по хоккею 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
Завершившийся сезон-2017/18 нельзя назвать неудачным для сборной России по хоккею. Такое мнение выразил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, чьи слова приводит пресс-служба организации.
В минувшем сезоне российские хоккеисты стали победителями Олимпийских игр в Пхёнчхане. На соревнованиях команда выступала в статусе олимпийских атлетов из России в связи с приостановлением членства Олимпийского комитета России в Международном олимпийском комитете. На чемпионате мира, который завершился 20 мая в Копенгагене, сборная России завершила борьбу на стадии четвертьфинала, уступив канадцам в овертайме со счетом 4:5. Российская команда впервые с 2013 года осталась без медалей мирового первенства.
"Не будем искать оправданий — впервые за долгое время наша страна осталась без медалей турнира [чемпионата мира], — сказал Третьяк. — Однако ни у кого не повернется язык назвать сезон неудачным — в нем сборная завоевала девятый комплект олимпийских медалей. Это историческое достижение, которое произошло в буквальном смысле на наших глазах. Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане запомнятся надолго — во многом благодаря тому, что никакие внешние факторы не помешали России продемонстрировать свою силу и мастерство. "
"Что касается чемпионата мира, то соглашусь со специалистами — в этом году составы конкурентов были особенно сильны, — продолжил глава ФХР. — Тогда как мы столкнулись с большими трудностями при формировании окончательной заявки — ряд лидеров по объективным причинам не смог присоединиться к команде. К тому же был взят курс на омоложение сборной, с прицелом на следующие игры — в Пекине. Не раз наблюдал за этим, когда сам был хоккеистом — процесс смены поколений в командах никогда не проходит безболезненно. ".
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