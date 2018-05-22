Ещё
«Локомотив» обменял Кадейкина в «Салават Юлаев»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Локомотив» обменял Кадейкина в «Салават Юлаев», получив права на Гронека 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
«Салават Юлаев» выменял из ярославского «Локомотива» нападающего Александра Кадейкина, информирует официальный сайт уфимской команды. Ярославский клуб получил за игрока денежную компенсацию и права на чешского защитника Филипа Гронека, выступающего в АХЛ за «Гранд Рэпидс».
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ центральный нападающий провел на льду 44 игры, набрал 10 (7+3) очков и заработал 14 штрафных минут с 58,7% выигранных вбрасываний. За 5 игр в плей-офф отметился двумя результативными передачами.
Чемпионат.com: последние новости
Чемпионат мира по хоккею–2019 в Словакии стартует 10 мая Iltalehti: сборная России на ЧМ-2018 употребила водки и икры на 26 млн рублей Холтби признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие104
ЦБ представил новую банкноту150
Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов39
Третьяк прошелся по проигравшим ЧМ-2018 хоккеистам
Не пустим в Россию британских дебоширов
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
00:57
Семин предрек провал сборной России на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение