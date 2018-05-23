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Фетисов рассказал о матче возле Северного полюса
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Фетисов рассказал о проведении хоккейного матча возле Северного полюса 

RT на русском 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов рассказал подробности запланированного на 2019 год хоккейного матча возле Северного полюса.
«Хоккейный матч на дрейфующей льдине — одно из событий, которое может привлечь внимание к проблемам Арктики и Антарктики. Создаётся рабочий оргкомитет, который предусмотрит всё необходимое для проведения такой игры. Главным организатором будет Артур Чилингаров, проживший всю жизнь в полярных условиях. Привлекаем всех к этой акции», — сказал Фетисов RT.
Ранее сообщалось, что в КХЛ впервые будет выступать хоккеист из Великобритании.
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