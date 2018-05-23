Фетисов рассказал о матче возле Северного полюса

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Канада уступила Швейцарии в полуфинале ЧМ-2018 по хоккею

Финалисты ЧМ-2018 стали соперниками сборной России по хоккею на следующем первенстве мира в Словакии

СМИ: Сборная России по хоккею на ЧМ-2018 потратила €350 тысяч на алкоголь и икру