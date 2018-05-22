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Третьяк прошелся по проигравшим ЧМ-2018 хоккеистам
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Третьяк прошелся по проигравшим ЧМ-2018 хоккеистам 

Дни.ру 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвел итоги года для российской сборной. Он констатировал, что наша команда впервые с 2013-го вернулась с ЧМ без наград.
Наши соотечественники проиграли сборной Канады в четвертьфинале. Третьяк прокомментировал неудачи российских спортсменов.
"Не будем искать оправданий — впервые с 2013 года наша страна осталась без медалей чемпионата мира", — цитирует президента ФХР "Газета.ru". Также он рассказал, почему национальная команда вылетела с ЧМ-2018 после четвертьфинала.
"Мы столкнулись с большими трудностями при формировании окончательной заявки — ряд лидеров не смогли присоединиться к команде. К тому же был взят курс на омоложение сборной с прицелом на следующие Олимпийские игры", — добавил Третьяк. При этом он добавил, что точно не может назвать сезон неудачным.
Зимой 2018 года россияне выиграли олимпийское золото после 28-летнего перерыва. Президент ФХР назвал это историческим достижением, "которое произошло на наших глазах", сообщает НСН.
Стали известны и соперники наших хоккеистов на ЧМ-2019, который пройдет в Словакии. Ими стали команды Чехии, Швеции и Швейцарии, Австрии, Латвии, Норвегии и Италии.
Напомним, ранее легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов высказывал уверенность, что Россия победит в четвертьфинале. По его мнению, российским хоккеистам должна была помочь дисциплина и игра обороны.
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