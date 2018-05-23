«Сан-Хосе» и Кейн согласовали контракт

Нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Эвандер Кейн подпишет новый контракт с клубом, сообщает "Советский спорт".
По информации Sportsnet, стороны достигли соглашения по поводу пролонгации действующего контракта, который истекает летом 2018 года. Отмечается, что новый контракт с канадцем будет рассчитан на семь лет, по которому он получит $49 млн ($7 млн в год).
26-летний Кейн выступает за "акул" с февраля 2018 года, куда перешел из "Баффало Сейбрз". В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он провел за два клуба 78 матчей, в которых набрал 53 (29+24) очка. В плей-офф форвард в девяти играх за "Шаркс" отметился 5 (4+1) очками.
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