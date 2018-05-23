Голкипер «Трактора» стал лучшим вратарем сезона в КХЛ

Голкипер «Трактора» Францоуз признан лучшим вратарем сезона в КХЛ

Вратарь челябинского "Трактора" Павел Францоуз стал лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18. Он получил премию на торжественной церемонии закрытия сезона в концертном зале "Барвиха".

В регулярном чемпионате КХЛ чешский хоккеист провел 35 матчей, пропуская в среднем 1,8 шайбы за игру при коэффициенте надежности 0,946%. В плей-офф вратарь сыграл 12 матчей, средний показатель пропущенных шайб составил 1,9 шайбы за игру.

"Трактор" в полуфинале Кубка Гагарина со счетом 0-4 уступил будущему победителю турнира казанскому "Ак Барсу".