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Голкипер «Трактора» стал лучшим вратарем сезона в КХЛ
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Голкипер «Трактора» Францоуз признан лучшим вратарем сезона в КХЛ 

ТАСС 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Вратарь челябинского "Трактора" Павел Францоуз стал лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18. Он получил премию на торжественной церемонии закрытия сезона в концертном зале "Барвиха".
В регулярном чемпионате КХЛ чешский хоккеист провел 35 матчей, пропуская в среднем 1,8 шайбы за игру при коэффициенте надежности 0,946%. В плей-офф вратарь сыграл 12 матчей, средний показатель пропущенных шайб составил 1,9 шайбы за игру.
"Трактор" в полуфинале Кубка Гагарина со счетом 0-4 уступил будущему победителю турнира казанскому "Ак Барсу".
Лауреат определяется по итогам голосования главных тренеров клубов КХЛ. В прошлом году трофей получил вратарь магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин.
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