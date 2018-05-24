Он ждал этого 13 лет: Овечкин в финале Кубка Стэнли

Российский капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые в своей карьере вышел в финал Кубка Стэнли. В седьмом матче серии с «Тампой-Бэй» столичный коллектив добился победы со счетом 4:0. После окончания встречи Овечкин, который выступает за «Вашингтон» с 2005 года, не мог сдержать эмоций.

Александр Овечкин проводил исторический матч. Российский капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» впервые в карьере добрался до полуфинала Кубка Стэнли и имел шансы выйти в финал. Счет в серии с «Тампой-Бэй Лайтнинг» был равным — 3-3. Тот, кто выигрывал заключительный матч, становился победителем всего противостояния.

Главная игра сезона, которая проходила на домашней площадке «молний», обещала быть жесткой и бескомпромиссной.

Однако начало удивило всех. «Вашингтон» открыл счет уже на второй минуте матча. Отличился Овечкин.

Ошеломленные хозяева едва не пропустили еще раз. Швед Кристиан Юус выстрелил чуть выше ворот.

В целом первый период изобиловал стычками и небольшими драками. В этих условиях заполнившие до отказала 19-тысячную «Амали-Арену» зрители увидели больше борьбы, нежели хоккея. Игровой отрезок завершился со счетом 0:1.

Второй период команды начали относительно спокойно. Затишье перед бурей нарушил «Вашингтон», забросивший вторую шайбу. Такого развития событий мало кто ожидал, ведь игровое преимущество и опасные моменты были у соперника.

Opportunity came knocking and @andreburakovsky made the most out of it. #StanleyCup pic.twitter.com/thJJ1Yvcfu— NHL (@NHL) 24 мая 2018 г. Все началось с выигранной борьбы в средней зоне. Швед Андре Бураковски удачно сыграл в отборе, выскочил к воротам и переиграл российского голкипера — 0:2.

Игра шла явно не по сценарию «Тампы». «Вашингтон» же воспользовался моментом и добил соперника. Бураковски оформил дубль.

There's no better time to get your first two goals of the #StanleyCup Playoffs than in #Game7. pic.twitter.com/PdD453BASd— NHL (@NHL) 24 мая 2018 г. Второй гол шведа получился очень похожим на первый — быстра атака, выход один на один и победа в противостоянии с Василевским. 3:0. С этим счетом завершился второй период. В успех «молний» уже не верил никто.

Заключительный игровой отрезок гости провели дисциплинированно. Удачные действия столичной команды в защите не позволили «Тампе» сократить отставание в счете.

За четыре минуты до конца хозяева рискнули и заменили Василевского на шестого полевого игрока. Но стало только хуже.

What a moment!



Alex Ovechkin will play in his first-ever #StanleyCup Final. pic.twitter.com/pyLjsso48r— Sportsnet (@Sportsnet) 24 мая 2018 г. Шведский форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрем поразил пустые ворота, подписав сопернику приговор. 0:4 в матче. 3-4 в серии. Овечкин вышел в финал НХЛ впервые в карьере.

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До этого команда из столицы США лишь раз играла в финальной серии Кубка Стэнли — в 1998 году «Вашингтон» проиграл «Детройту» со счетом 0-4.

«Это невероятно, эти эмоции невозможно передать словами. Я рад за своих парней, за клуб, за болельщиков.

Не могу дождаться момента, когда сыграю в финале Кубка Стэнли на домашнем льду», — сказал после матча Овечкин, который из-за нахлынувших эмоций долго не мог подобрать слова.

Также капитан «Вашингтона» отметил, что победить «Тампу» в решающем матче удалось за счет тактики и игровой дисциплины.

«Мы просто играли в свою игру, придерживались системы и заслужили победу. По ходу каждой серии возникали сложные моменты, но мы сражались до конца, и вот мы в четырех победах от трофея», — заключил российский хоккеист.

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц заявил об уникальности российского капитана команды.

«Многие сомневались в том, что Овечкин еще что-то может (в сентябре игроку исполнится 33 года — «Газета.Ru» ).

Множество вещей было сказано в прессе, в твиттере, да где угодно. И это звучало очень обидно, а он принял это на свой счет.

Тогда он сказал, что он еще покажет всем, что он великий игрок. Он сделал это», — цитирует Тротца The Athletic.

«Наша команда находится в состоянии неописуемого счастья, особенно учитывая, в каком стиле была одержана победа. Считаю, что это было невероятное командное усилие в исполнении каждого из игроков.

Что мы с Овечкиным сказали друг другу, когда обнимались после матча? Даже не надо было ничего говорить, мы просто смотрели друг на друга. Мы ждали этого долгое время. Всего-то 11 лет»,

Поздравили российского игрока и соотечественники из «Тампы». Василевский и Кучеров обняли Овечкина, кроме того, в трансляцию попало, как Никита говорит Александру: «Молодчик, Саня, давай-давай».

28 мая начнется финальная серия Кубка Стэнли, где «Вашингтону» будет противостоять новичок лиги «Вегас Голден Найтс». Таким образом, в истории НХЛ теперь в любом случае появится новый чемпион.