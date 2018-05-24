Новорожденного американца назвали в честь Овечкина

Американская семья назвала своего новорожденного сына в честь хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. О радостном событии мать ребенка написала в своем Twitter-аккаунте.

«Договорились с мужем, что если "Кэпс" («Вашингтон Кэпиталс», — прим. «Ленты.ру») сумеют пройти "Пенгуинс" во второй раунд, мы назовем сына в честь Алекса Овечкина. Я свое слово сдержала. Надеюсь, что рождение этого малыша утром — хороший знак!», — сопроводила фото малыша пользователь Grammaurai.

В ночь на 24 мая «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:0 в решающем седьмом матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и пробился в финал Кубка Стэнли. Овечкин отметился голом.

27 апреля Овечкин забросил шайбу в ворота «Питтсбург Пингвинс», став первым игроком столичного клуба, заработавшим 100 очков в плей-офф НХЛ. Одержав победу в серии игр со счетом 4:2 «Кэпиталс» выбили «Пингвинс» из розыгрыша Кубка Стэнли,

Овечкин был выбран под первым номером в первом раунде драфта НХЛ в 2004 году. К «Кэпиталс» нападающий присоединился в 2005 году. В составе национальной сборной России хоккеист трижды становился чемпионом мира.