Вандалы осквернили могилы погибших хоккеистов «Локомотива»

Неизвестные осквернили могилы игроков ярославского «Локомотива»

В Ярославле неизвестные осквернили могилы погибших хоккеистов «Локомотива» на Леонтьевском кладбище. Об этом сообщила режиссёр документального фильма об игроке команды Иване Ткаченко Елена Михеева.

По её словам, с мемориалов исчезли цветы и вещи, оставленные родственниками и друзьями погибших игроков.

«Сегодня какие-то нелюди варварски вырвали цветы на могилах ребят, разворовали всё, что приносили родственники, друзья и просто неравнодушные люди. Может, кто видел, нельзя это оставлять безнаказанно. Такое происходит уже не в первый раз», — написала Михеева в Facebook.

7 сентября 2011 года разбился самолёт с игроками ярославской хоккейной команды «Локомотив». Як-42 упал в районе аэропорта Туношна, в результате авиакатастрофы выжил только один член экипажа Александр Сизов . При падении самолёта уцелел также хоккеист Александр Галимов , но спустя несколько дней он скончался от множественных ожогов.

Погибших игроков похоронили на Леонтьевском кладбище. Расследование уголовного дела по факту трагедии завершилось только в конце 2017 года, когда следователи признали виновными пилотов разбившегося самолёта.