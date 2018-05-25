Ещё
Вандалы осквернили могилы погибших хоккеистов «Локомотива»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неизвестные осквернили могилы игроков ярославского «Локомотива» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: © Elena Miheeva
В Ярославле неизвестные осквернили могилы погибших хоккеистов «Локомотива» на Леонтьевском кладбище. Об этом сообщила режиссёр документального фильма об игроке команды Иване Ткаченко Елена Михеева.
По её словам, с мемориалов исчезли цветы и вещи, оставленные родственниками и друзьями погибших игроков.
«Сегодня какие-то нелюди варварски вырвали цветы на могилах ребят, разворовали всё, что приносили родственники, друзья и просто неравнодушные люди. Может, кто видел, нельзя это оставлять безнаказанно. Такое происходит уже не в первый раз», — написала Михеева в Facebook.
7 сентября 2011 года разбился самолёт с игроками ярославской хоккейной команды «Локомотив». Як-42 упал в районе аэропорта Туношна, в результате авиакатастрофы выжил только один член экипажа Александр Сизов. При падении самолёта уцелел также хоккеист Александр Галимов, но спустя несколько дней он скончался от множественных ожогов.
Погибших игроков похоронили на Леонтьевском кладбище. Расследование уголовного дела по факту трагедии завершилось только в конце 2017 года, когда следователи признали виновными пилотов разбившегося самолёта.
RT на русском: последние новости
Американская семья назвала сына в честь Овечкина Финалисты ЧМ-2018 стали соперниками сборной России по хоккею на следующем первенстве мира в Словакии Овечкин впервые в карьере сыграет в финальной серии плей-офф НХЛ
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер бил палкой и ставил капельницы»5
Грид-герлз возвращаются13
Опубликован официальный гимн ЧМ-201811
РФ согласилась с выводами Макларена о допинге3
Футбольный талант умер, помочившись в канал144
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Баскетбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение