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СКА приобрел вратаря китайского «Куньлуня»
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СКА приобрел вратаря китайского «Куньлуня» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Санкт-петербургский СКА объявил о подписании контракта с вратарем китайского "Куньлунь Ред Стар" Магнусом Хелльбергом, сообщает "Советский спорт".
По информации официального сайта "армейцев", пекинский клуб получил денежную компенсацию, а шведский голкипер будет зарабатывать около $1 млн за год.
В минувшем сезоне Хелльберг провел 51 матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в среднем отражая 92,6% бросков.
Также он стал чемпионом мира — 2018 в составе сборной Швеции.
Ранее двукратный чемпион мира по хоккею вошел в совет директоров омского "Авангарда".
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