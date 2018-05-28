СКА приобрел вратаря китайского «Куньлуня»

Санкт-петербургский СКА объявил о подписании контракта с вратарем китайского "Куньлунь Ред Стар" Магнусом Хелльбергом, сообщает "Советский спорт"

По информации официального сайта "армейцев", пекинский клуб получил денежную компенсацию, а шведский голкипер будет зарабатывать около $1 млн за год.

В минувшем сезоне Хелльберг провел 51 матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в среднем отражая 92,6% бросков.

Также он стал чемпионом мира — 2018 в составе сборной Швеции.

Ранее двукратный чемпион мира по хоккею вошел в совет директоров омского "Авангарда".