«Авангард» объявил о назначении Хартли тренером

ХК «Авангард» официально объявил о назначении Хартли главным тренером

Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» объявил о назначении канадского специалиста Боба Хартли главным тренером команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 57-летним специалистом рассчитано на два года.

Последним местом работы Хартли была сборная Латвии, которая под его руководством дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

В активе канадского специалиста победа в Кубке Стэнли с «Колорадо Эвеланш». Он также работал в «Атланта Трэшерс» и «Калгари Флеймз».