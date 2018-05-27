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«Авангард» объявил о назначении Хартли тренером
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ХК «Авангард» официально объявил о назначении Хартли главным тренером 

RT на русском 14 часов назад
Фото: ТАСС
Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» объявил о назначении канадского специалиста Боба Хартли главным тренером команды.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 57-летним специалистом рассчитано на два года.
Последним местом работы Хартли была сборная Латвии, которая под его руководством дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.
В активе канадского специалиста победа в Кубке Стэнли с «Колорадо Эвеланш». Он также работал в «Атланта Трэшерс» и «Калгари Флеймз».
Ранее наставник казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов был признан лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18.
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