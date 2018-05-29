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Ряме вернулся в омский «Авангард»
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Голкипер Ряме вернулся в омский «Авангард» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Финский голкипер Карри Ряме вернулся в омский "Авангард", сообщает официальный сайт "ястребов".
Соглашение рассчитано на один год. Чешский вратарь Доминик Фурх покинет команду по обоюдному соглашению сторон.
"Карри Ряме — культовый для Омска хоккеист. Как спортсмен он уже давно всем всё доказал, лучшее подтверждение тому — великолепная игра финна в серии плей-офф с московским ЦСКА. Думаю, все помнят, как в плей-офф в матче против "армейцев" он отразил 83 броска и фактически в одиночку вытащил матч", — заявил председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.
Ранее санкт-петербургский СКА приобрел вратаря китайского "Куньлуня".
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