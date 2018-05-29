Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения 

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Вегас Голден Найтс" в первом матче финальной серии Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Томаш Носек, также отличились Колин Миллер, Вильям Карлссон, Райлли Смит, Райан Ривз. У гостей шайбы забросили Бретт Коннолли, Никлас Бекстрем, Джон Карлсон и Том Уилсон.
Результативные передачи на свой счет записали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
"Вегас" вышел вперед в серии до четырех побед — 1:0.
НХЛ. Кубой Стэнли. Финал. 1-й матч"Вегас Голден Найтс" (США, Парадайс) — "Вашингтон Кэпиталз" (США, Вашингтон) — 6:4