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Овечкин сравнялся с Дацюком по очкам в плей-офф НХЛ
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Овечкин сравнялся с Дацюком по очкам в плей-офф, это 4-е место среди россиян 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Reuters
«Вегас Голден Найтс» на домашней арене в Парадайсе победил «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч завершился со счётом 6:4 в пользу хозяев. Счёт в серии 1-0.
Российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей. В нынешнем розыгрыше на счету Овечкина стало 23 (12+11) очка в 20 матчах. Он занимает второе место в списке бомбардиров плей-офф, уступая только Евгению Кузнецову.
За карьеру в плей-офф НХЛ в активе Овечкина стало 113 (58+55) очков в 117 играх. Таким образом он догнал Павла Дацюка, разделив с ним четвёртое место по очкам среди всех российских игроков в Кубке Стэнли. Рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (176), следом располагаются Евгений Малкин (165) и Сергей Зубов (117).
Видео передачи Овечкина можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.
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