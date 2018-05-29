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Овечкин объяснил поражение «Вашингтона»
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Овечкин объяснил поражение «Вашингтона» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его команда потерпела поражение в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» из-за «нервозности». Об этом сообщает nhl.com.
По словам Овечкина, игроки «Вашингтона» оказались «немного не в своей тарелке», поэтому «допустили ошибки, которые нельзя допускать». По его словам, два решающих гола соперника можно было предотвратить.
«Это исключительно наша вина, дело не в сопернике», — заявил капитан Вашингтона».
По его мнению, команда играла «чуть неправильно». Он отметил, что если «Вашингтон» будет «лучше двигаться» во второй игре, то «все будет нормально».
Первая встреча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» завершилась со счетом 6:4 (2:2, 1:1, 3:1) в пользу «Вегаса». Овечкин в ходе матча сделал два броска в створ, оба в конце первого периода. Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Вегаса».
Следующая игра состоится в ночь на 31 мая. Для «Вашингтона» этот выход в финал Кубка Стэнли стал вторым в истории.
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