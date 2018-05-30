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Овечкин ждет «напряга» в грядущем матче на НХЛ
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Овечкин ждет «напряга» в грядущем матче на НХЛ 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, почему его команде не удалось победить в первом матче финала Кубка Стэнли против "Вегас Голден Найтс" (4:6), передает "Советский спорт".
"Вчера мы не показали свой лучший хоккей. Совершили много ошибок. Наше звено не показало хоккей, на который мы рассчитывали.
Следующая игра очень важна для обеих команд. Будем играть и стараться. Неважно, что происходит, надо просто придерживаться своего подхода. Вчера мы играли не лучшим образом. Но завтра будет новый день, новый матч. Вообще нам надо намного лучше играть в средней зоне, лучше контролировать шайбу, задерживаться в их зоне. В первой игре многие отскоки сыграли в их пользу. Уверен, что завтра будет другой матч. Более напряженный и детальный", — цитирует россиянина пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Вторая встреча финала Кубка Стэнли пройдет в ночь со среды на четверг. "Газета.Ru" проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Ранее сообщалось, что Овечкин едва не лишился зуба из-за шайбы.
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