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Овечкину пожелали смерти
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Журналист пожелал смерти Овечкину 

Рамблер 1 час назад
Фото: aleksandrovechkinofficial
Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Слава Маламуд раскритиковал хоккеиста Александра Овечкина и заявил, что, если спортсмен «завтра умрет, то мир станет лучше». Внимание на это обратило издание Sports.ru.
"Если он (Овечкин. — прим. ред.) умрет завтра, мир станет лучше", — написал журналист.
Маламуд отметил, что эта фраза касается «всех сторонников [президента РФ Владимира] Путина».
«Я больше не собираюсь делать различий или быть тонким. *** его и ему подобных», — заявил журналист.
Позже он удалил свой твит, а затем написал, что Овечкин поддерживает Путина, так как ему нравится внимание со стороны главы государства. Также, по мнению Маламуда, хоккеист «искренне поддерживает политику Путина», в том числе действия на Украине, присоединение Крыма и закон о гей-пропаганде.
«Он заполнен русской пропагандой. Он отождествляет «царя» с «родиной»», — заключил журналист.
В 2014 году после ухода из «Спорт-Экспресса» Маламуд рассказал в интервью Sports.ru, что всегда старался соблюдать дистанцию со спортсменами, так как «рано или поздно нужно будет написать о нем [хоккеисте] что-то, что ему не понравится». Он рассказал, что «в свое время» ходил к Овечкину домой, а мать хоккеиста угощала его борщом. По словам Маламуда, «чисто по-человечески» ему всегда нравился Сергей Бобровский.
Маламуд живет в США, писал для NHL.com, преподавал в американской школе английский, литературу, математику и историю США.
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