Третьяк объяснил решение оставить Воробьева

«Воробьев представил нам программу подготовки. Мы готовы подписать контракт по схеме "2+2". Тренерский штаб остается в полном составе. Специально даем сначала два года, чтобы был стимул работать, а потом еще два, если все будет хорошо. Все это делается для стимула, чтобы они понимали, что если будешь хорошо работать и если будут успехи, то тогда будет еще два года», — заявил Третьяк.

Глава ФХР отметил, что мерилом успеха национальной команды является выступление на Олимпиаде и чемпионате мира. «Евротуры нужны для обкатывания молодежи, посмотреть, кто в каком состоянии находится из игроков», — подытожил Третьяк.

О намерении ФХР подписать контракт с Воробьевым стало известно 29 мая. Под его руководством сборная России не смогла завоевать медалей чемпионата мира-2018, уступив в четвертьфинале канадцам.