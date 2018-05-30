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Третьяк объяснил решение оставить Воробьева
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Третьяк объяснил решение оставить Воробьева 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: ТАСС
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк объяснил решение утвердить Илью Воробьева главным тренером национальной команды. Слова функционера приводит «Чемпионат.com».
«Воробьев представил нам программу подготовки. Мы готовы подписать контракт по схеме "2+2". Тренерский штаб остается в полном составе. Специально даем сначала два года, чтобы был стимул работать, а потом еще два, если все будет хорошо. Все это делается для стимула, чтобы они понимали, что если будешь хорошо работать и если будут успехи, то тогда будет еще два года», — заявил Третьяк.
Глава ФХР отметил, что мерилом успеха национальной команды является выступление на Олимпиаде и чемпионате мира. «Евротуры нужны для обкатывания молодежи, посмотреть, кто в каком состоянии находится из игроков», — подытожил Третьяк.
О намерении ФХР подписать контракт с Воробьевым стало известно 29 мая. Под его руководством сборная России не смогла завоевать медалей чемпионата мира-2018, уступив в четвертьфинале канадцам.
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