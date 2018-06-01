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Хоккеисты «Вашингтона» застряли в самолете
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Хоккеисты «Вашингтона» не могли выбраться из самолета два часа 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" два часа не могли покинуть самолет из-за риска удара молнии. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
"Столичные" возвращались в Вашингтон из Лас-Вегаса после победы над "Вегас Голден Найтс" в матче финальной серии Кубка Стэнли.
Отмечается, что персонал аэропорта не мог подобраться к воздушному судну, из-за чего хоккеисты были вынуждены провести два часа в самолете.
Следующая встреча между "Вегасом" и "Вашингтоном" состоится 2 июня в столице США.
Ранее сообщалось, что "Вашингтон" на выезде одержал победу над "Вегас Голден Найтс" со счетом 3:2.
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