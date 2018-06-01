Хоккеисты «Вашингтона» застряли в самолете

Хоккеисты «Вашингтона» не могли выбраться из самолета два часа

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" два часа не могли покинуть самолет из-за риска удара молнии. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

"Столичные" возвращались в Вашингтон из Лас-Вегаса после победы над "Вегас Голден Найтс" в матче финальной серии Кубка Стэнли.

Отмечается, что персонал аэропорта не мог подобраться к воздушному судну, из-за чего хоккеисты были вынуждены провести два часа в самолете.

Следующая встреча между "Вегасом" и "Вашингтоном" состоится 2 июня в столице США.

Ранее сообщалось, что "Вашингтон" на выезде одержал победу над "Вегас Голден Найтс" со счетом 3:2.