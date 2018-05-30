Шведы обеднели из-за ЧМ в Дании

Шведы обеднели на €340 тыс. по итогам чемпионата мира по хоккею

Шведская федерация хоккея понесла убытки в размере примерно €340 тысяч по итогам чемпионата мира в Дании, сообщает газета Expressen.

"За победу на чемпионате мира Шведская федерация хоккея получила в районе €860 тысяч, а общая стоимость все поездки составила около €1,2 млн Мы разочарованы, что модель распределения средств Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ) выглядит так, однако этот вопрос был поднят на конгрессе в Копенгагене, и было решено его пересмотреть.

В краткосрочной перспективе золото чемпионат мира не будет приносить финансовых доходов, однако в будущем это выглядит по-другому. Мы вместе с нашими партнерами, другими федерациями, работаем над переменами и со временем должны достичь успеха", — сказал он.

В финале мирового первенства шведы обыграли команду Швейцарии и стали чемпионами мира второй раз кряду.