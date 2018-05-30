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Шведы обеднели из-за ЧМ в Дании
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Шведы обеднели на €340 тыс. по итогам чемпионата мира по хоккею 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Шведская федерация хоккея понесла убытки в размере примерно €340 тысяч по итогам чемпионата мира в Дании, сообщает газета Expressen.
Об этом заявил председатель совета Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон.
"За победу на чемпионате мира Шведская федерация хоккея получила в районе €860 тысяч, а общая стоимость все поездки составила около €1,2 млн Мы разочарованы, что модель распределения средств Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ) выглядит так, однако этот вопрос был поднят на конгрессе в Копенгагене, и было решено его пересмотреть.
В краткосрочной перспективе золото чемпионат мира не будет приносить финансовых доходов, однако в будущем это выглядит по-другому. Мы вместе с нашими партнерами, другими федерациями, работаем над переменами и со временем должны достичь успеха", — сказал он.
В финале мирового первенства шведы обыграли команду Швейцарии и стали чемпионами мира второй раз кряду.
Ранее сообщалось, что Дмитрия Пескова расстроило поражение сборной России по хоккею.
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