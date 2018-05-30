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СКА продлил контракт с Плотниковым
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Клуб КХЛ СКА продлил контракт с нападающим Плотниковым 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА продлил соглашение с российским форвардом Сергеем Плотниковым. Об этом сообщает пресс-служба СКА.
Контракт с 27-летним игроком рассчитан на четыре года.
Плотников перешел в СКА в 2016 году. За это время он провел за петербургский клуб 128 матчей, в которых забросил 31 шайбу и сделал 46 голевых передач. Также он выступал за хабаровский "Амур" и ярославский "Локомотив". В сезоне-2015/16 Плотников играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Питтсбург" и "Аризону", в общей сложности проведя 45 игр в регулярном чемпионате, отметившись тремя результативными передачами.
В составе национальной сборной России хоккеист стал чемпионом мира 2014 года. Также в его активе серебро (2015) и две бронзы мировых первенств (2016, 2017).
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