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Бурмистров продлил контракт с «Ак Барсом»
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ХК «Ак Барс» продлил контракт с чемпионом мира Бурмистровым 

ТАСС 7 часов назад
Фото: РИА Новости
ТАСС, 6 июня. Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подписал новый контракт с нападающим Александром Бурмистровым. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на два года.
"Конечно, рад, что подписал новый контракт с «Ак Барсом», — сказал Бурмистров. — Это мой родной клуб. Я не раз говорил, что в России хочу играть только за «Ак Барс». Впереди много работы, нам надо отстоять звание чемпионов, поэтому еще немного отдохнем и начнем трудиться в поте лица".
Бурмистров перешел в «Ак Барс» в декабре 2017 года, расторгнув контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер». В прошедшем сезоне в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провел 27 матчей, забросив три шайбы и сделав шесть результативных передач, и стал обладателем Кубка Гагарина. Бурмистров является воспитанником «Ак Барса» и выступал за казанский клуб с 2008 по 2009 год и с 2013 по 2015 год. Бурмистров является чемпионом мира (2014) и бронзовым призером (2016) мирового первенства в составе сборной России.
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