Хоккеист бросил сборную ради российского паспорта

Защитник сборной Латвии Оскар Бартулис , выступавший за «Адмирал» и «Салават Юлаев» в сезоне-2017/2018 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отказался от латвийского гражданства и стал россиянином. Об этом сообщает издание Delfi.

Бартулис уведомил Латвийскую хоккейную федерацию, что принял российское гражданство. Это более не позволит игроку выступать в составе сборной Латвии (с 2013 года в стране отменено двойное гражданство) и лишит его статуса легионера в КХЛ.

В сезоне-2017/2018 игрок провел 10 матчей регулярного чемпионата в составе «Салавата Юлаева», куда перешел по ходу сезона из «Адмирала», и отметился одной голевой передачей. Бартулис также принял участие в четырех матчах плей-офф за уфимский клуб. В настоящий момент хоккеист является свободным агентом.

Защищая цвета национальной команды Латвии, хоккеист дважды принимал участие в чемпионатах мира — в 2005-м и 2009-м. Кроме того, Бартулис выступал на Олимпийских играх в 2010 году в Ванкувере.