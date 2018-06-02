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Хоккеист бросил сборную ради российского паспорта
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Хоккеист бросил сборную ради российского паспорта 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Александр Кряжев
Защитник сборной Латвии Оскар Бартулис, выступавший за «Адмирал» и «Салават Юлаев» в сезоне-2017/2018 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отказался от латвийского гражданства и стал россиянином. Об этом сообщает издание Delfi.
Бартулис уведомил Латвийскую хоккейную федерацию, что принял российское гражданство. Это более не позволит игроку выступать в составе сборной Латвии (с 2013 года в стране отменено двойное гражданство) и лишит его статуса легионера в КХЛ.
В сезоне-2017/2018 игрок провел 10 матчей регулярного чемпионата в составе «Салавата Юлаева», куда перешел по ходу сезона из «Адмирала», и отметился одной голевой передачей. Бартулис также принял участие в четырех матчах плей-офф за уфимский клуб. В настоящий момент хоккеист является свободным агентом.
Защищая цвета национальной команды Латвии, хоккеист дважды принимал участие в чемпионатах мира — в 2005-м и 2009-м. Кроме того, Бартулис выступал на Олимпийских играх в 2010 году в Ванкувере.
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