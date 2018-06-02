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Форвард «Югры» оказался в «Авангарде»
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Форвард «Югры» оказался в «Авангарде» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Форвард ханты-мансийской "Югры" Павел Варфоломеев перешел в омский "Авангард", сообщает "Советский спорт".
"В ходе последних событий, происходящих в нашем клубе, мы решили, что на данный момент эта сделка станет выгодной, прежде всего для самого Варфоломеева. "Авангард" — хороший клуб с амбициями, тем более тренерский штаб команды возглавил именитый канадский тренер Боб Хартли. Мы знаем, что помимо омского клуба ему поступили предложения от уфимского "Салавата Юлаева" и магнитогорского "Металлурга", — приводит слова генерального менеджера "Югры" Сергея Гусева официальный сайт команды.
Ранее Богдан Киселевич подписал контракт с клубом НХЛ "Флорида".
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