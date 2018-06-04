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У «Трактора» появился новый тренер
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У «Трактора» появился новый тренер
ТАСС
1 час назад
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ТАСС
Герман Титов
стал главным тренером челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги "Трактор". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Соглашение рассчитано на два года.
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