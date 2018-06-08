Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс», капитаном которого является российский нападающий Александр Овечкин , стал обладателем Кубка Стэнли, победив в пятом матче финальной серии «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Окончательный счет в серии — 4-1 в пользу «столичных».

32-летний Овечкин с 2005 года выступает за «Вашингтон». В этом сезоне форвард впервые вышел с командой в финал Кубка Стэнли и впервые завоевал трофей.

В активе форварда три победы на чемпионатах мира вместе со сборной России (2008, 2012, 2014).