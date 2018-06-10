Овечкин испортил старт бейсбольного матча

Овечкин смог произвести символический бросок на бейсбольном матче только со второго раза

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал специальным гостем бейсбольного матча команды «Вашингтон Нэшеналс», где произвёл символический бросок. When you win the Conn Smythe Trophy, you get as many mulligans as you want. #OnePursuit // #ALLCAPS pic.twitter.com/oJ0BfR9P60— Washington Nationals (@Nationals) June 9, 2018 Об этом сообщает пресс-служба бейсбольной команды. Обладатель «Конн Смайт Трофи» смог выполнить бросок лишь со второй попытки. Ранее сообщалось, что баскетболист «Кливленда» приехал на финальный матч НБА в игровом свитере Овечкина.