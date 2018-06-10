Овечкин испортил старт бейсбольного матча

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал специальным гостем бейсбольного матча команды «Вашингтон Нэшеналс», где произвёл символический бросок.
Об этом сообщает пресс-служба бейсбольной команды.
When you win the Conn Smythe Trophy, you get as many mulligans as you want. #OnePursuit // #ALLCAPS pic.twitter.com/oJ0BfR9P60— Washington Nationals (@Nationals) June 9, 2018
Обладатель «Конн Смайт Трофи» смог выполнить бросок лишь со второй попытки.
Ранее сообщалось, что баскетболист «Кливленда» приехал на финальный матч НБА в игровом свитере Овечкина.