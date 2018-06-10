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Овечкин испортил старт бейсбольного матча
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Овечкин смог произвести символический бросок на бейсбольном матче только со второго раза 

RT на русском 8 часов назад
Фото: ТАСС
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал специальным гостем бейсбольного матча команды «Вашингтон Нэшеналс», где произвёл символический бросок.
Об этом сообщает пресс-служба бейсбольной команды.
Обладатель «Конн Смайт Трофи» смог выполнить бросок лишь со второй попытки.
Ранее сообщалось, что баскетболист «Кливленда» приехал на финальный матч НБА в игровом свитере Овечкина.
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