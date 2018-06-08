Овечкин установил рекорд в НХЛ

Овечкин установил рекорд «Вашингтона» по голам в плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» в пятом гостевом матче финальной серии Кубка Стэнли. Противостояние в пятницу закончилось со счетом 4:3 в пользу «Кэпиталз».

Для российского форварда Овечкина заброшенная шайба стала 15-й в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ и помогла установить клубу рекорд по количеству отправленных в ворота противника голов в плей-офф.