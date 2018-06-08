Овечкин установил рекорд в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» в пятом гостевом матче финальной серии Кубка Стэнли. Противостояние в пятницу закончилось со счетом 4:3 в пользу «Кэпиталз».
В составе столичной команды голами отличились Якуб Врана, которому ассистировал российский нападающий Евгений Кузнецов, капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, Деванте Смит-Пелли и Ларс Эллер, пишет «Газета.ру».
Для российского форварда Овечкина заброшенная шайба стала 15-й в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ и помогла установить клубу рекорд по количеству отправленных в ворота противника голов в плей-офф.
До триумфа Овечкина это достижение принадлежало Джону Дрюсу — на его счету было 14 шайб в розыгрыше Кубка Стэнли в 1990 году, сообщают argumenti.ru.