Овечкин повезет Кубок Стэнли в Россию

Овечкин намерен привезти Кубок Стэнли в Россию

Столичная команда впервые в своей истории завоевала главный трофей НХЛ, в финале в пяти матча победив новичка НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Овечкин стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ и лучшим снайпером. Он стал первым российским капитаном, выигравшим Кубок Стэнли. Кроме того, российский хоккеист — первый чемпион НХЛ за 37 лет, ставший лучшим снайпером «регулярки» и плей-офф.