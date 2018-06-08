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Овечкин повезет Кубок Стэнли в Россию
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Овечкин намерен привезти Кубок Стэнли в Россию 

SPORT24.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Столичная команда впервые в своей истории завоевала главный трофей НХЛ, в финале в пяти матча победив новичка НХЛ «Вегас Голден Найтс».
Овечкин стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ и лучшим снайпером. Он стал первым российским капитаном, выигравшим Кубок Стэнли. Кроме того, российский хоккеист — первый чемпион НХЛ за 37 лет, ставший лучшим снайпером «регулярки» и плей-офф.
«Обязательно привезет Кубок Стэнли, и все порадуются за Сашу вместе с ним», — сказала она», — сказала мать хоккеиста Татьяна Овечкина, ее слова приводит.
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