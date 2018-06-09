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«Авангард» обменял Варфоломеева на Пивцакина
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«Авангард» обменял права на Варфоломеева в «Металлург» на Пивцакина 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Авангард» и «Металлург» произвели обмен, информирует официальный сайт «ястребов».
Омский коллектив получил защитника Никиту Пивцакина, магниторский клуб — права на форварда Павла Варфоломеева.
26-летний Пивцакин в прошедшем сезоне выступал за ЦСКА и «Металлург», сыграл 58 матчей и набрал 21 (9+12) очко. В КХЛ сыграл 427 матчей, забросил 26 шайб, сделал 60 передач, набрал 227 минут штрафа и показатель полезности «+33».
22-летний Варфоломеев в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 принял участие в 51-м матче, записав в актив 25 (13+12) очков при показателе полезности «-16» и 30 минутах штрафного времени.
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