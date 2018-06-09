«Авангард» обменял Варфоломеева на Пивцакина

«Авангард» обменял права на Варфоломеева в «Металлург» на Пивцакина

«Авангард» и «Металлург» произвели обмен, информирует официальный сайт «ястребов».

26-летний Пивцакин в прошедшем сезоне выступал за ЦСКА и «Металлург», сыграл 58 матчей и набрал 21 (9+12) очко. В КХЛ сыграл 427 матчей, забросил 26 шайб, сделал 60 передач, набрал 227 минут штрафа и показатель полезности «+33».

22-летний Варфоломеев в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 принял участие в 51-м матче, записав в актив 25 (13+12) очков при показателе полезности «-16» и 30 минутах штрафного времени.