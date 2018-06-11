Александр Овечкин решил не возвращаться в Россию

Как сообщил официальный представитель Александра Овечкина Дэвид Керанс, спортсмен принял решение после истечения срока контракта с "Вашингтон Кэпиталз" не возвращаться в Россию. Он намерен остаться с командой до тех пор пока будет позволять физическое состояние. Керанс особенно подчеркнул, что капитан победоносной команды не собирается переходить в другой клуб, так что никто не в праве вменять ему измену или подобные обвинения. Овечкину это ни к чему, особенно учитывая уровень его дохода. Профессиональный спорт в США воспринимается как бизнес, так что Александру незачем «бросать карьеру в США и начинать ее в России, по сути, с нуля», цитирует слова представителя портал ura.ru.

Также Керанс добавил, что проявляемые спортсменами эмоции по поводу выигрыша или провала являются в большей степени игрой на публику, чем реальным отношением профессионалов к своей деятельности.

Напомним, клуб "Вашингтон Кэпиталз", капитаном которого числится Александр Овечкин, только что выиграл Кубок Стэнли, а сам спортсмен был объявлен лучшим игроком плей-офф и наиболее результативным снайпером регулярных соревнований. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на своей странице в Твиттере сказал, что русский хоккеист поразил его своей игрой, пишет eg.ru.