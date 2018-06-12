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Овечкин окунул ведущего в Кубок Стэнли
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Овечкин окунул американского ведущего в Кубок Стэнли 

Деловая газета «Взгляд» 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский хоккеист, выступающий в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталс», Александр Овечкин окунул ведущего «Вечернего шоу Джимми Фэллона» в Кубок Стэнли.
На шоу к Фэллону вместе с Овечкиным пришел его партнер по команде вратарь Брэйден Холтби. Они принесли с собой Кубок Стэнли, сообщает «Вести.ру».
После интервью Фэллон предложил всем вместе выпить из Кубка. Сначала они пили из соломинок, но ведущий посетовал, что это слишком долго. Тогда Овечкин и Холтби подняли Фэллона и держали его вниз головой, пока он пил из кубка.
В воскресенье Овечкин, празднуя победу в Кубке Стэнли, искупался в фонтане.
Напомним, клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в гостях победил «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли.
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