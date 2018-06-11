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Овечкин написал открытое письмо
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Овечкин написал открытое письмо после победы в Кубке Стэнли 

RT на русском 11 июня 2018
Фото: Reuters
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин написал открытое письмо, в котором поблагодарил всех, кто причастен к победе в Кубке Стэнли.
Он поблагодарил Джорджа Макфи, который выбрал его на драфте в 2004 году, владельца «Вашингтона» Теда Леонсиса, хоккеистов, сотрудников и фанатов столичного клуба. Отдельные слова благодарности заслужили и члены семьи Овечкина — его мама, папа и брат. Он также сказал спасибо своим друзьям, тренеру и всем остальным.
Напоследок, Овечкин сказал тёплые слова в адрес своей жены Анастасии, которая находится на седьмом месяце беременности.
«Теперь мы можем праздновать и запоминать этот момент на всю жизнь. Потому что это Кубок!», — написал Овечкин в своём Instagram.
Запись уже набрала больше 200 тысяч лайков, став самым популярным постов в официальном аккаунте хоккеиста.
Ранее российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его одноклубник Брэйден Холтби стали гостями вечернего шоу американского комика Джимми Фэллона.
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