Овечкин написал открытое письмо после победы в Кубке Стэнли

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин написал открытое письмо, в котором поблагодарил всех, кто причастен к победе в Кубке Стэнли.

Он поблагодарил Джорджа Макфи , который выбрал его на драфте в 2004 году, владельца «Вашингтона» Теда Леонсиса , хоккеистов, сотрудников и фанатов столичного клуба. Отдельные слова благодарности заслужили и члены семьи Овечкина — его мама, папа и брат. Он также сказал спасибо своим друзьям, тренеру и всем остальным.

Напоследок, Овечкин сказал тёплые слова в адрес своей жены Анастасии, которая находится на седьмом месяце беременности.

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) 11 Июн 2018 в 11:41 PDT

«Теперь мы можем праздновать и запоминать этот момент на всю жизнь. Потому что это Кубок!», — написал Овечкин в своём Instagram.

Запись уже набрала больше 200 тысяч лайков, став самым популярным постов в официальном аккаунте хоккеиста.