Овечкин: это прекрасный год для меня

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и его одноклубник Брэйден Холтби приняли участие в юмористическом шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ("Вечернее шоу Джимми Фэллона"), сообщает ТАСС

Фотографию со съемок передачи в своем аккаунте в инстаграме выложил "Кэпиталз".

На слова ведущего о том, что Овечкин перед началом сезона женился и сейчас ждет ребенка, россиян заметил, что у него выдался отличный год.

"Да, это прекрасный, прекрасный год для меня", — сказал игрок.

На прошлой неделе "Вашингтон" впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.