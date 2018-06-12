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Овечкин: это прекрасный год для меня
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Овечкин: это прекрасный год для меня 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и его одноклубник Брэйден Холтби приняли участие в юмористическом шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ("Вечернее шоу Джимми Фэллона"), сообщает ТАСС.
Фотографию со съемок передачи в своем аккаунте в инстаграме выложил "Кэпиталз".
На слова ведущего о том, что Овечкин перед началом сезона женился и сейчас ждет ребенка, россиян заметил, что у него выдался отличный год.
"Да, это прекрасный, прекрасный год для меня", — сказал игрок.
На прошлой неделе "Вашингтон" впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук интересен восьми-девяти клубам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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