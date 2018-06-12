Овечкину предложили стать президентом США

Американцы предложили Овечкину стать президентом США

В честь победы клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в Кубке Стэнли десятки тысяч американцев во вторник вышли на парад в столице Соединенных Штатов , в ходе которого толпы болельщиков скандировали имя капитана команды Александра Овечкина , и даже призывали выбрать его президентом США.

Масштабный парад на одной из главных улиц американской столицы — Конститьюшн Авеню (Constitution Avenue) — сопровождался оркестром, двухэтажными автобусами с болельщиками, раскидывающими в толпу символику хоккейной команды, и самого разного рода плакатами, один из которых гласил: «Овечкина в президенты», передает РИА «Новости»

Огромный баннер с такой надписью был встречен бурей аплодисментов и криками «Ови» (так сокращенно в США называют Овечкина). В толпе говорили, что «теперь кубок у русских».

Напомним, в минувшую пятницу клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают россияне Овечкин, Евгений Кузнецов Дмитрий Орлов , в гостях победил «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли.

Капитан «Кэпиталз» Овечкин получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли, а также стал лучшим снайпером плей-офф с 15 шайбами. В воскресенье Овечкин, празднуя победу в Кубке Стэнли, искупался в фонтане.