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Овечкин не приедет на открытие ЧМ в России
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Овечкин не приедет на открытие чемпионата мира по футболу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не сможет приехать на открытие чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Глеб Чистяков.
Овечкин стал победителем Кубка Стэнли на прошлой неделе, капитан "Вашингтона" также получил приз самому ценному игроку плей-офф. Ранее генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что Овечкин, который является послом чемпионата мира, приглашен на матч открытия.
"Овечкин не сможет приехать на открытие турнира, он приедет в Россию только после 23 июня. Сейчас у него ряд мероприятий, связанных с победой "Вашингтона", включая церемонию награждения НХЛ по итогам сезона", — сказал Чистяков.
Матч открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии состоится 14 июня на московском стадионе "Лужники". Игра начнется в 18:00 мск.
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