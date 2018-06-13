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В НХЛ отказались от Ковальчука
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Клуб НХЛ отказался от Ковальчука из-за отношения к игрокам из России 

Lenta.ru 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Журналист Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с возвращением нападающего Ильи Ковальчука в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Его слова приводит Sportsnet 960.
«В эти выходные он был в Лос-Анджелесе и Сан-Хосе. Я знаю, что "Анахайм Дакс" не претендует на Ковальчука по двум причинам: это потолок зарплат и клубная философия по отношению к игрокам из России. "Дакс" не являются той командой, которая выходит на российский рынок игроков», — заявил Фридман.
Журналист также рассказал, что «Лос-Анджелес Кингс», «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Айлендерс» заинтересованы в покупке россиянина. «Вообще, Илья поступает правильно, он создает интерес к своей персоне. В конце концов это принесет ему пользу», — отметил он.
После Евгения Артюхина, выступавшего за «Дакс» в сезоне-2009/10, в команде не было ни одного полевого игрока из России. За это время из россиян за клуб выступали только вратари Антон Худобин и Илья Брызгалов, которые в общей сложности сыграли 11 матчей.
В начале апреля Ковальчук объявил, что уходит из петербургского СКА и собирается вернуться в НХЛ. Россиянин перешел в СКА из «Нью-Джерси» летом 2013 года. В составе петербургского клуба нападающий выиграл Кубок Гагарина. Помимо «Нью-Джерси» в НХЛ россиянин также защищал цвета «Атланта Трэшерс». Проведя в США суммарно 12 сезонов, Ковальчук так и не стал обладателем Кубка Стэнли.
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