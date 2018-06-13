В НХЛ отказались от Ковальчука

Клуб НХЛ отказался от Ковальчука из-за отношения к игрокам из России

«В эти выходные он был в Лос-Анджелесе и Сан-Хосе. Я знаю, что "Анахайм Дакс" не претендует на Ковальчука по двум причинам: это потолок зарплат и клубная философия по отношению к игрокам из России. "Дакс" не являются той командой, которая выходит на российский рынок игроков», — заявил Фридман.

Журналист также рассказал, что «Лос-Анджелес Кингс», «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Айлендерс» заинтересованы в покупке россиянина. «Вообще, Илья поступает правильно, он создает интерес к своей персоне. В конце концов это принесет ему пользу», — отметил он.

В начале апреля Ковальчук объявил, что уходит из петербургского СКА и собирается вернуться в НХЛ. Россиянин перешел в СКА из «Нью-Джерси» летом 2013 года. В составе петербургского клуба нападающий выиграл Кубок Гагарина. Помимо «Нью-Джерси» в НХЛ россиянин также защищал цвета «Атланта Трэшерс». Проведя в США суммарно 12 сезонов, Ковальчук так и не стал обладателем Кубка Стэнли.