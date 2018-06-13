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«Анахайм Дакс» объяснил отказ от Ковальчука
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«Анахайм Дакс» отказался от Ковальчука из-за его гражданства 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Reuters
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм Дакс" отказался от бывшего нападающего санкт-петербургского СКА Ильи Ковальчука из-за его гражданства, сообщает "Советский спорт".
"В эти выходные Ковальчук был в Лос-Анджелесе и Сан-Хосе. Я знаю, что "Анахайм" не собирается бороться за него по двум причинам: это потолок зарплат и клубная философия по отношению к игрокам из России. "Дакс" не является той командой, которая выходит на российский рынок игроков", — передает слова журналиста Эллиотта Фридмана Sportsnet 960.
Последним полевым игроком с российским паспортом в составе "уток" был нападающий московского "Динамо" Евгений Артюхин. Также в составе "Анахайма" были вратари Антон Худобин и Илья Брызгалов, которые на двоих сыграли 11 матчей за клуб.
Ранее сообщалось, что Ковальчук интересен восьми-девяти клубам НХЛ.
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