Овечкин лишился бороды и стал мемом

Овечкин надел футболку задом наперед, побрился и стал мемом

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сбрил бороду, которую отращивал на протяжении всего плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом спортсмен сообщил в Twitter.

my playoff beard is gone thx to my friends @Gillette On Demand for the gr8 shave today! feels awesome to #breakthebeard! soon we will make news on charity auction for the razors #gillettepartner pic.twitter.com/NsFODNfPxe— Alex Ovechkin (@ovi8) 14 June 2018

В подписи к фото Овечкин отметил, что рад избавиться от волос на лице, и поблагодарил сотрудничающую с ним компанию Gillette.

В комментариях к твиту хоккеиста развернулась дискуссия. Пользователи сразу заметили, что Овечкин надел футболку задом наперед, и предположили, что он сделал это ради фото для Gillette, а на лицевой стороне майки размещен логотип другой компании.

«Да он просто пил шесть дней без перерыва», — написал @bohliever.

«Я бы с радостью посмотрел, как бы ты сказал это ему в лицо», — посмеялся @JenStanaszek.

Другие пользователи отметили, что, избавившись от бороды, Овечкин сильно помолодел.

Некоторым подписчикам нападающего не понравился его новый образ, и они предложили Овечкину вернуть прежний вид.

Пользователи обратили внимание на сходство форварда с персонажем Джима Керри из фильма «Тупой и еще тупее» и посоветовали Овечкину подстричься.

«Раз уж взялся за станок, мог бы и голову побрить», — отметил @Brandon_Ball.

«А сделать что-нибудь с этой прической Gillette ничего не хочет?» — вопрошает @derekewart. pic.twitter.com/IUKA07Z45S— hambino (@aec_hamilton) 14 June 2018

8 июня Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. В финальной серии «Вашингтон» в пяти матчах победил «Вегас Голден Найтс», завоевав первый титул в истории организации. Овечкин был признан самым ценным игроком Кубка Стэнли. После этого россиянин с одноклубниками на протяжении нескольких дней праздновал победу.

У хоккеистов есть примета — не бриться во время крупных турниров. В НХЛ эта традиция распространяется на плей-офф. «Кэпиталс» начали выступления в матчах на вылет 13 апреля.