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Овечкин лишился бороды и стал мемом
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Овечкин надел футболку задом наперед, побрился и стал мемом 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Twitter
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сбрил бороду, которую отращивал на протяжении всего плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом спортсмен сообщил в Twitter.
В подписи к фото Овечкин отметил, что рад избавиться от волос на лице, и поблагодарил сотрудничающую с ним компанию Gillette.
В комментариях к твиту хоккеиста развернулась дискуссия. Пользователи сразу заметили, что Овечкин надел футболку задом наперед, и предположили, что он сделал это ради фото для Gillette, а на лицевой стороне майки размещен логотип другой компании.
«Да он просто пил шесть дней без перерыва», — написал @bohliever.
«Я бы с радостью посмотрел, как бы ты сказал это ему в лицо», — посмеялся @JenStanaszek.
Другие пользователи отметили, что, избавившись от бороды, Овечкин сильно помолодел.
Некоторым подписчикам нападающего не понравился его новый образ, и они предложили Овечкину вернуть прежний вид.
Пользователи обратили внимание на сходство форварда с персонажем Джима Керри из фильма «Тупой и еще тупее» и посоветовали Овечкину подстричься.
«Раз уж взялся за станок, мог бы и голову побрить», — отметил @Brandon_Ball.
«А сделать что-нибудь с этой прической Gillette ничего не хочет?» — вопрошает @derekewart.
8 июня Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. В финальной серии «Вашингтон» в пяти матчах победил «Вегас Голден Найтс», завоевав первый титул в истории организации. Овечкин был признан самым ценным игроком Кубка Стэнли. После этого россиянин с одноклубниками на протяжении нескольких дней праздновал победу.
У хоккеистов есть примета — не бриться во время крупных турниров. В НХЛ эта традиция распространяется на плей-офф. «Кэпиталс» начали выступления в матчах на вылет 13 апреля.
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