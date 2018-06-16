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«Ковальчук может стать Яромиром Ягром»
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Генменеджер «Блюз»: «Ковальчук может стать Яромиром Ягром» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральный менеджер "Сент-Луиса" Дуг Армстронг рассказал об интересе клуба к Илье Ковальчуку.
Ковальчук и Войнов уезжают в НХЛ. Кто вернется обратно?
Российский форвард играл в НХЛ с 2005 по 2013 год (с перерывами) в составе "Атланты" и "Нью-Джерси", после чего перешел в СКА. Этим летом он принял решение покинуть КХЛ и вернуться в НХЛ.
— Мы всегда ищем возможности усилить нашу команду, — цитирует официальный сайт НХЛ Армстронга. — Как и другие команды. Ковальчуку 35 лет, есть всегда риск приглашать хоккеистов такого возраста. Но он может стать Яромиром Ягром. Он может начать сбавлять в 41 год. Или может вернуться и пробить стену. Никогда не угадаешь.
Но интрига определенно есть, потому что он ведущий игрок и был просто невероятен, когда уходил из НХЛ. Мы еще ничего не планировали, но беседовали с его агентом, чтобы прояснить ситуацию.
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