Генменеджер «Блюз»: «Ковальчук может стать Яромиром Ягром»

Генеральный менеджер "Сент-Луиса" Дуг Армстронг рассказал об интересе клуба к Илье Ковальчуку

Ковальчук и Войнов уезжают в НХЛ. Кто вернется обратно?

Российский форвард играл в НХЛ с 2005 по 2013 год (с перерывами) в составе "Атланты" и "Нью-Джерси", после чего перешел в СКА. Этим летом он принял решение покинуть КХЛ и вернуться в НХЛ.

— Мы всегда ищем возможности усилить нашу команду, — цитирует официальный сайт НХЛ Армстронга. — Как и другие команды. Ковальчуку 35 лет, есть всегда риск приглашать хоккеистов такого возраста. Но он может стать Яромиром Ягром. Он может начать сбавлять в 41 год. Или может вернуться и пробить стену. Никогда не угадаешь.

Но интрига определенно есть, потому что он ведущий игрок и был просто невероятен, когда уходил из НХЛ. Мы еще ничего не планировали, но беседовали с его агентом, чтобы прояснить ситуацию.