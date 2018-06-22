Клуб НХЛ подтвердил переговоры с Ковальчуком

Брюс Кэссиди: Ковальчук был бы хорошим приобретением для «Бостона»

«Он был бы хорошим приобретением, — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ. — Уверен, что так считают в любом клубе. С ним любая команда станет сильнее. Тренеры всегда стремятся к этому. Легко вводить в состав талантливых игроков, сложно найти их».

Напомним, 35-летний российский нападающий продолжает рассматривать варианты в НХЛ. Он не имеет права подписывать контракт с клубом лиги до 1 июля, но может согласовать его условия.

Также Ковальчуком интересуются «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» и «Вегас».