Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Овечкин прилетел в Москву

Хоккеист прилетел в Россию без Кубка Стэнли, так как график путешествия трофея пока не утвержден. По традиции каждый из хоккеистов, который завоевал Кубок Стэнли, имеет право привезти его к себе на родину.

"Вашингтон" в прошедшем сезоне впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии "Вегас" со счетом 4-1. Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф с 15 шайбами в 24 играх. Россиянин получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.