Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин прилетел в Москву. Самолет с 32-летним форвардом на борту приземлился в аэропорту Шереметьево в 07:08 мск, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Хоккеист прилетел в Россию без Кубка Стэнли, так как график путешествия трофея пока не утвержден. По традиции каждый из хоккеистов, который завоевал Кубок Стэнли, имеет право привезти его к себе на родину.
"Вашингтон" в прошедшем сезоне впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии "Вегас" со счетом 4-1. Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф с 15 шайбами в 24 играх. Россиянин получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.