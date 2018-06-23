Ковальчук: «Мы в Лос-Анджелесе! Вперед, „Кингз“

Российский нападающий Илья Ковальчук . Об этом сегодня сообщили в пресс-службе калифорнийского клуба в сети Twitter. Сам хоккеист подтвердил это, опубликовав фотографию с детьми в хоккейных свитерах «королей».

«Мы в Лос-Анджелесе! Вперед, «Кингз», — таким комментарием 35-летний хоккеист сопроводил фото.

Ковальчук, который в прошлом сезоне выступал за СКА, уже играл в НХЛ: с 2001 по 2013 год он защищал цвета «Атланты» и «Нью-Джерси». Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач.