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Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов посетил расположение сборной России по футболу
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Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов посетил расположение сборной России по футболу 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» нападающий Евгений Кузнецов посетил расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
В понедельник российские футболисты проведут заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира против команды Уругвая. Встреча пройдет в Самаре и начнется в 17:00 мск. Сборная России досрочно обеспечила себе выход в плей-офф мирового первенства, одержав победы над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).
Кузнецов является воспитанником челябинской школы хоккея, где в 2009 году начал свою профессиональную карьеру в составе «Трактора». Всего в Континентальной хоккейной лиги он провел 251 матч, набрав 167 очков по системе «гол +пас» (78+89). В 2010 году россиянин был задрафтован в первом раунде под общим 26-м номером клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», а в сезоне-2013/14 начал выступать в составе команды. За четыре года в заокеанской лиге Кузнецов сыграл 403 матча, набрав 316 очков (103+213).
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