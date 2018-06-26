Овечкину вручили памятный трофей

Московское «Динамо» вручило Овечкину памятный трофей за победу в Кубке Стэнли

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин получил от московского "Динамо" памятный кубок в честь победы в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо".

Церемония вручения прошла во вторник в штаб-квартире ВФСО "Динамо". В ней принял участие генеральный директор "Динамо" Валерий Шанцев

"Вашингтон" в прошедшем сезоне впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, победи в финальной серии "Вегас" (4-1). Овечкин с 14 шайбами был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.

Овечкин является воспитанником "Динамо", он выступал за этот клуб с 2001 по 2005 год, а также во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13. В составе "Динамо" Овечкин стал чемпионом России (2005) и обладателем Кубка Гагарина (2013).