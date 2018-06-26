Двукратный олимпийский чемпион Якушев включен в Зал хоккейной славы в Торонто

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Якушев включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщает пресс-служба Зала хоккейной славы.

Во вторник в Торонто объявили кандидатов на включение в Зал хоккейной славы в 2018 году. Помимо 71-летнего Якушева, в Зал славы включены канадский вратарь Мартин Бродо , канадский нападающий Мартен Сан-Луи, а также канадская хоккеистка Джейна Хеффорд. Кроме того, в Зал хоккейной славы включены первый чернокожий хоккеист в истории НХЛ Вилли О'Ри и действующий комиссар НХЛ Гэри Бетмэн.

Якушев почти всю игровую карьеру провел в московском "Спартаке" (1964-1980), в составе которого трижды становился чемпионом СССР (1967, 1969, 1976), дважды — обладателем Кубка СССР (1970, 1971). Три раза он становился лучшим снайпером чемпионата страны. Всего провел 568 матчей в чемпионатах СССР, забросив 339 шайб. Последние годы карьеры (1980-1983) Якушев выступал за австрийский "Капфенберг".

В составе сборной СССР Якушев дважды завоевывал золото Олимпийских игр (1972, 1976) и семь раз становился чемпионом мира. В 1975 году был признан лучшим нападающим чемпионата мира. Якушев был участником Суперсерий между сборными СССР и Канады (1972, 1974), где оба раза становился самым результативным игроком советской сборной.

Торжественная церемония включения новых членов в Зал хоккейной славы пройдет с 9 по 12 ноября в Торонто.