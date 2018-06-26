Ещё
Якушев включен в Зал хоккейной славы в Торонто
Далее:
Читайте также:
Ещё

Двукратный олимпийский чемпион Якушев включен в Зал хоккейной славы в Торонто 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Якушев включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщает пресс-служба Зала хоккейной славы.
Во вторник в Торонто объявили кандидатов на включение в Зал хоккейной славы в 2018 году. Помимо 71-летнего Якушева, в Зал славы включены канадский вратарь Мартин Бродо, канадский нападающий Мартен Сан-Луи, а также канадская хоккеистка Джейна Хеффорд. Кроме того, в Зал хоккейной славы включены первый чернокожий хоккеист в истории НХЛ Вилли О'Ри и действующий комиссар НХЛ Гэри Бетмэн.
Якушев почти всю игровую карьеру провел в московском "Спартаке" (1964-1980), в составе которого трижды становился чемпионом СССР (1967, 1969, 1976), дважды — обладателем Кубка СССР (1970, 1971). Три раза он становился лучшим снайпером чемпионата страны. Всего провел 568 матчей в чемпионатах СССР, забросив 339 шайб. Последние годы карьеры (1980-1983) Якушев выступал за австрийский "Капфенберг".
В составе сборной СССР Якушев дважды завоевывал золото Олимпийских игр (1972, 1976) и семь раз становился чемпионом мира. В 1975 году был признан лучшим нападающим чемпионата мира. Якушев был участником Суперсерий между сборными СССР и Канады (1972, 1974), где оба раза становился самым результативным игроком советской сборной.
Якушев станет первым с 2005 года членом Зала хоккейной славы, никогда не игравшим в НХЛ. Последним таким хоккеистом был Валерий Харламов. Кроме того, Якушев станет девятым по счету отечественным членом Зала хоккейной славы и восьмым, который был включен в Зал славы, как спортсмен. В таком качестве в Зал хоккейной славы попали Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров и Сергей Макаров. В качестве тренера в Зал славы из отечественных специалистов попал Анатолий Тарасов (1974).
Торжественная церемония включения новых членов в Зал хоккейной славы пройдет с 9 по 12 ноября в Торонто.
ТАСС: последние новости
Агент: "Лос-Анджелес" был приоритетом в переговорах Ковальчука с клубами НХЛ Овечкин надеется на победы сборной России по футболу в дальнейших матчах ЧМ-2018 Овечкин: даты турне Кубка Стэнли по России станут известны через два-три дня
Комментарии1  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Друг самой красивой болельщицы раскрыл ее прошлое
Россиянин попал в «сборную» худших игроков ЧМ15
Названа причина госпитализации Марадоны13
Болельщицу заклеймили в соцсетях за тверк9
Британского журналиста удивила Россия30
Видео
01:10
Болельщицу заклеймили в соцсетях за тверк
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
10:43
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
Футбол ЧМ по футболу 2018
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:44
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами
ЧМ по футболу 2018 Прочее
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:25
«Мы вовремя получили пощёчину»
Футбол Статьи
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Российский хоккеист разбился насмерть
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение