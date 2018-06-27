Якупов покинет «Колорадо» и станет свободным агентом

Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов выйдет на рынок свободных агентов. По информации The Score, российский форвард не получил от текущего клуба квалификационного предложения и вскоре сможет вести переговоры с любым другим клубом.

Право подписать контракт с другой командой Якупов получит 1 июля, когда закончится годичный контракт Якупова с «Эвеланш» на сумму 875 тысяч долларов.

В минувшем сезоне НХЛ Якупов провел 58 матчей, в которых набрал 16 (9+7) очков при полезности «+2». В плей-офф не играл. Напомним, Якупов на драфте 2012 года был выбран под общим первым номером.

Ранее стало известно, что Якупов в один из клубов КХЛ, игроком интересуются в СКА и «Ак Барс». На протяжении карьеры 24-летний форвард также выступал за «Эдмонтон Ойлерз», «Нефтехимик» и «Сент-Луис Блюз».