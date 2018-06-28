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«Питтсбург» объявил о продлении контракта с нападающим Шиэном
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«Питтсбург» объявил о продлении контракта с нападающим Шиэном 

SPORT24.ru 21 час назад
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Райли Шиэн остается в команде. Руководство бывших обладателей Кубка Стэнли продлило контракт с 26-летним хоккеистом на один год. Об этом сообщается на официальной странице «пингвинов» в «твиттере».
По новому контракту канадский нападающий будет зарабатывать 2,1 млн долларов за сезон. За «Питтсбург» форвард играет с 21 октября 2017 года, куда перешел из «Детройта».
В прошлом сезоне нападающий принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 32 очка (11+21).
В плей-офф Кубка Стэнли «Питтсбург» дошел до 1/2 финала, где проиграл будущим победителям «Вашингтону».
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