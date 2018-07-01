Ещё
Российские хоккеисты поддержали сборную России по футболу в матче с Испанией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские хоккеисты поддержали сборную России по футболу в матче с Испанией 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Российские хоккеисты Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Александр Овечкин и Александр Радулов посетили матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 по футболу, в котором встречались сборные Испании и России.
Встреча проходила в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась победой россиян в серии пенальти (1:1, по пенальти — 4:3).
Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Александра Радулова.
Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Малкина.
В 1/4 финала чемпионата мира — 2018 сборной России предстоит встретиться с победителем матча Хорватия — Дания, который пройдёт сегодня, 1 июля.
Чемпионат.com: последние новости
В «Динамо» сделают всё, чтобы Овечкину было не стыдно возвращаться в клуб Нападающий Томаш Плеканец вернулся в «Монреаль», срок контракта — 1 год Названы десять клубов НХЛ, заинтересованных в обмене Артемия Панарина
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Акинфеева забрали на допинг-контроль185
Акинфеев сделал заявление после исторической победы367
Европа спешно отменяет бойкот. Министры хотят на ЧМ192
Россия одержала фантастическую победу над Испанией1705
Определился соперник России по четвертьфиналу1
Видео
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
04:09
Медведева закрутила роман с финалистом «Голоса»
Фигурное катание Прочее
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
«Поставьте к Дзюбе Смолова — и мы разорвем испанцев»
Статьи Футбол
01:00
Зажигательное видео из фан-зоны попало в Сеть
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
В Сети высмеяли Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:38
Cборной России отказали в тренировке
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение