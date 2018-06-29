«Вашингтон» продлил контракт с чешским защитником

«Вашингтон» продлил контракт с защитником Михалом Кемпни, информирует официальный сайт НХЛ.

Новое соглашение «Кэпиталз» с чешским хоккеистом рассчитано на четыре года.

По новому контракту зарплата защитника в столичной команде составит 2,5 миллиона долларов за сезон.

Кемпни перешел в «Вашингтон» из «Чикаго Блэкхокс» в феврале в результате обмена на выбор в третьем раунде драфта-2018. В составе «Кэпиталз» 27-летний чех провел 46 матчей в минувшем сезоне, в которых забросил 4 шайбы и отдал 4 передачи.