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«Вашингтон» продлил контракт с чешским защитником
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«Вашингтон» продлил контракт с чешским защитником 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Вашингтон» продлил контракт с защитником Михалом Кемпни, информирует официальный сайт НХЛ.
Новое соглашение «Кэпиталз» с чешским хоккеистом рассчитано на четыре года.
По новому контракту зарплата защитника в столичной команде составит 2,5 миллиона долларов за сезон.
Кемпни перешел в «Вашингтон» из «Чикаго Блэкхокс» в феврале в результате обмена на выбор в третьем раунде драфта-2018. В составе «Кэпиталз» 27-летний чех провел 46 матчей в минувшем сезоне, в которых забросил 4 шайбы и отдал 4 передачи.
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